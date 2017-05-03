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  3. 03 Mayıs 2017 16:50

Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait C4 patlayıcı, el yapımı patlayıcı, EYP ateşleyici elektronik kartı ve broşürü ele geçirildi.

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