Anasayfa Video Galeriler Gündem Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi çığ altında Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi çığ altında 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:45 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:45 Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dee4ad5650831dff0d5853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biz bakıyoruz, Araplar yiyor... O Türkiye'nin yeşil altını... Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı Yaz öncesi Akdeniz kıyılarında ürküten manzara Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Kahreden ölüm! 3'üncü kattan aşağı düştü ''Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'' Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti İstanbul'da FETÖ operasyonu; 7 kişi gözaltına alındı