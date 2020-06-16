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  3. 16 Haziran 2020 18:40

Bingöl'de deprem bölgesinde yaşam

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Akılalmaz intihar girişimi! 9'uncu kattan aşağı böyle atladı
Akılalmaz intihar girişimi! 9'uncu kattan aşağı böyle atladı
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Önce söktüler, 2 saat sonra çaldılar!
Önce söktüler, 2 saat sonra çaldılar!
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Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı
Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı
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Elmalı Barajı yeşil renge büründü
Elmalı Barajı yeşil renge büründü
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DSÖ'nün eski üst düzey yöneticisinden kritik ''sınav'' uyarısı!
DSÖ'nün eski üst düzey yöneticisinden kritik ''sınav'' uyarısı!
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Kılıçdaroğlu: ''Her dönemin bir Firavunu olmuştur!''
Kılıçdaroğlu: ''Her dönemin bir Firavunu olmuştur!''
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