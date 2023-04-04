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Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu

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Bingöl'de merkeze bağlı Yelesen köyü yolunda meydana gelen heyelanda nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

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