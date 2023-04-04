Anasayfa Video Galeriler Gündem Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu Bingöl'de heyelan: Yol paramparça oldu 04 Nisan 2023 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 04 Nisan 2023 Salı 17:20 Bingöl'de merkeze bağlı Yelesen köyü yolunda meydana gelen heyelanda nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642c3227e338de3f52598fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Finlandiya resmen NATO üyesi oldu Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da: ''Dolarla ihaleler TL'ye dönecek, Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı İstanbul trafiğinde dehşet! Tartıştığı sürücüyü ezmeye çalıştı Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları İstanbul'da dehşet! Özel harekatın operasyonu kamerada Kadıköy’de Kur’an Kursuna saldırı