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  3. 05 Temmuz 2017 19:45

Bingölde ilk kez kinoa bitkisi ekildi

Astronot bitkisi olarak da bilenen ve protein değeri yüksek olan kinoa bitkisi, Bingöl’de ilk kez ekildi. 35 dönümlük arazide ekilen bitki ekonomik boyutuyla çiftçilerin yüzünü güldürecek.

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