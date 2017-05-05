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  3. 05 Mayıs 2017 22:20

Bingölde tren geçişi sırasında patlama

Bingöl'ün Genç ilçesinden hareket eden yolcu treninin geçişi sırasında demir yoluna teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilirdi.

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