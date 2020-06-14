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  3. 14 Haziran 2020 22:20

Bingöl'deki deprem anı kamerada!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem anı ve sonrasında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

Video Galeri
Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem!
Video Galeri
Bingöl depreminden ilk görüntüler
Bingöl depreminden ilk görüntüler
Video Galeri
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