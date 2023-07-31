Anasayfa Video Galeriler Gündem Binlerce antikayı evine sığdıramayınca... Binlerce antikayı evine sığdıramayınca... 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:55 Bursa'da bir kişi küçük yaşta başladığı antika toplama hevesi nedeniyle 40 yaşına geldiğinde topladığı antikalar evine sığmayınca çareyi böyle buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c78515e0fc491804099773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği