  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Binlerce antikayı evine sığdıramayınca...

Binlerce antikayı evine sığdıramayınca...

Güncelleme:

Bursa'da bir kişi küçük yaşta başladığı antika toplama hevesi nedeniyle 40 yaşına geldiğinde topladığı antikalar evine sığmayınca çareyi böyle buldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı
Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı
İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar
Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını
Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi
Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi
İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği