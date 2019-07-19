Binlerce başıboş köpeğin adeta istila ettiği köy havadan görüntülendi
19 Temmuz 2019 12:15
Binlerce başıboş köpeğin adeta istila ettiği köy havadan görüntülendi
Beykoz’un ormanlarına bırakılan başıboş köpeklerin sayısı 2 bine ulaştı. Köylülere ve koyunlarına saldıran köpekler havadan görüntülendi. Beykoz’un ormanlarına bırakılan başıboş köpekler Mahmutşevketpaşa Mahallesi sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalleye inen köpeklerin bir kısmının koyunları telef ettiği ve insanlara saldırdığı iddia edildi. Yüzlerce başıboş köpekle her gün karşı...