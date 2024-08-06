Anasayfa Video Galeriler Gündem Binlerce firari ''çembere'' takıldı Binlerce firari ''çembere'' takıldı 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 08:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde on 5 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 517 firarinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b1b4104c8dd7adc80fec23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var Şehir magandaları yaşlı çifti evlerinin balkonunda vurdu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu İstanbul'da ''tek teker'' kazası saniye saniye kamerada Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü