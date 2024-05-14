Anasayfa Video Galeriler Gündem Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 13:51 Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66434218b948705b6405e1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi İşin sırrı klasik müzikteymiş... Bu yöntemle yumurta verimini 4'e katladı Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti Tam 32 yıldır kayıp kızını arıyor Osmanlı yadigarı zamana yenik düştü