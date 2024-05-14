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Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı

Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi.

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