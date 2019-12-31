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MİLLİ PİYANGO 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
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  3. 31 Aralık 2019 20:30

Binlerce kişi akın etti ! Taksim'de yılbaşı hareketliliği

Yeni yıla saatler kala binlerce kişi Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarında üst araması yapıldı.

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