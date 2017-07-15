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  3. 15 Temmuz 2017 18:45

Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma programlarına katılan vatandaşlar ellerinde idam ipi sallayarak “İdam isteriz” şeklinde sloganlar attı.

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Gaziantepte el bombalı saldırgan paniği
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Darbecilerin aracından anahtarı alan kadın o anları anlattı
Darbecilerin aracından anahtarı alan kadın o anları anlattı
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15 Temmuz Köprüsünde etkinlik alanında bomba araması yapıldı
15 Temmuz Köprüsünde etkinlik alanında bomba araması yapıldı
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Şehitler Köprüsünde kuş uçurtulmuyor
Şehitler Köprüsünde kuş uçurtulmuyor
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, Afyonkarahisarda 15 Temmuz sergisi açtı
, Afyonkarahisarda 15 Temmuz sergisi açtı
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Karsa taziyeye giden aile kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
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