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  4. Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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