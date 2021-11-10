Anasayfa Video Galeriler Gündem Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını 10 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 16:16 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618bc6278b9cea77a5124ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu Mersin'de orman yangını İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti! Saat 9'u 5 geçe hayat durdu TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun'' Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay Kar fırtınası şehri vurdu; sokaklar bembeyaz Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumunu partneri açıkladı İstanbul Valiliği paylaştı: İşte Atatürk'ün hayatındaki 10 Kasımlar