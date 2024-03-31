Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti 31 Mart 2024 Pazar Saat: 14:15 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 14:15 Elazığ’da merkeze bağlı İcadiye Mahalle’sinde tek aday olarak seçime giren mahalle muhtarı İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660945e25cf70da013028687" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti AK Partili adaydan basına fırça Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında Sandık başında Candan Erçetin sürprizi Mansur Yavaş oyunu kullandı: ''Belediye bahçesinde görüşürüz'' Cem Yılmaz sandık başında bombayı patlattı