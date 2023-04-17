  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir ağır hasarlı bina daha kameraların önünde çöktü! Korku dolu anlar!

Bir ağır hasarlı bina daha kameraların önünde çöktü! Korku dolu anlar!

Güncelleme:

Deprem bölgesi Adıyaman’da acil yıkılacak olan binalar arasında yer alan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TEM'de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Şoför uyudu, otobüs tarlaya uçtu! Korkunç kaza anbean kamerada
ABD'de şok görüntüler! Benzin istasyonunu yağmaladılar
Yetenek yarışmasında ölümcül şov! İzleyicinin de jürinin de aklı çıktı
Banka kredisiyle yarım milyar TL'lik vurgun yapmışlar
Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi
Önce Antakya şimdi de Malatya... Koca şehir kent merkezi boş tarlaya döndü
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda
İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü