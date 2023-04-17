Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ağır hasarlı bina daha kameraların önünde çöktü! Korku dolu anlar! Bir ağır hasarlı bina daha kameraların önünde çöktü! Korku dolu anlar! 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:40 Deprem bölgesi Adıyaman’da acil yıkılacak olan binalar arasında yer alan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643d221788497c47d04e2173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var Şoför uyudu, otobüs tarlaya uçtu! Korkunç kaza anbean kamerada ABD'de şok görüntüler! Benzin istasyonunu yağmaladılar Yetenek yarışmasında ölümcül şov! İzleyicinin de jürinin de aklı çıktı Banka kredisiyle yarım milyar TL'lik vurgun yapmışlar Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi Önce Antakya şimdi de Malatya... Koca şehir kent merkezi boş tarlaya döndü Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü