Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı

Adana'da cinnet getiren bir kişi eşini ve annesini tabancayla vurdu. Saldırganın eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı.

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