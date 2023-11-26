Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:45 Adana'da cinnet getiren bir kişi eşini ve annesini tabancayla vurdu. Saldırganın eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639254e874748fa202d903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı