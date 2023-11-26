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Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı

Adana'da cinnet getiren bir kişi eşini ve annesini tabancayla vurdu. Saldırganın eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı.

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