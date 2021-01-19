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  3. 19 Ocak 2021 17:55

Bir aile yok oldu! Uzman çavuş, eşi ve oğlundan acı haber

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada Uzman Çavuş Asil Koca (25) ve eşi Pakize Koca (25) ile oğlu Toprak Ege Koca (4) hayatını kaybetti.

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