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  3. 27 Mayıs 2017 19:15

Bir aileyi yok eden katil ölü bulundu

Edirne’de, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldüren katil zanlısı enişte Nedim Merdin, ölü bulundu.

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Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
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Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
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Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
Ankarada sağanak yolları göle çevirdi
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Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
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Çocuklar tekne orucunu açtılar
Çocuklar tekne orucunu açtılar
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Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
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