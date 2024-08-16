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Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı

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Bolu'da seyir halindeki Tofaş marka otomobil motor kısmında alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil yanarak hurdaya döndü.

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