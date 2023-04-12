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  4. Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı

Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, doludan dolayı maddi hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

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