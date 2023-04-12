Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 09:20 Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, doludan dolayı maddi hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64364da37a321f5a6d643093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı Cennet Antakya'dan geriye bu kaldı... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı Togg servis ve teslimat noktaları Yavaş: ''Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist'' Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu