Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 20:45 Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65510f33b2102767061adc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç