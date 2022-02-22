Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı!

İzmir'de 14 yaşındaki kız çocuğunun sosyal medyadan taciz eden sapığın peşine düşen bir anne, dedektif gibi iz sürüp zanlının kimliğini deşifre etti. Ancak kızı istismar edilen anne zanlının kimliğini öğrenince bir kez daha şoke oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6214c11c0df5a2553214bb43" allowfullscreen></iframe>