Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı! Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı! 22 Şubat 2022 Salı Saat: 13:55 İzmir'de 14 yaşındaki kız çocuğunun sosyal medyadan taciz eden sapığın peşine düşen bir anne, dedektif gibi iz sürüp zanlının kimliğini deşifre etti. Ancak kızı istismar edilen anne zanlının kimliğini öğrenince bir kez daha şoke oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6214c11c0df5a2553214bb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'yi sürükledikleri tehlike ''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı Dolandırıcıların yeni tuzağı elektrik faturaları İşçi servisi devrildi: 40 yaralı İstanbul'da istinat duvarı çöktü Katil balina balıkçılara dehşeti yaşattı! Camide imamı bıçaklayan zanlı tutuklandı Şeyda öğretmen evinde ölü bulundu Bahçeli'den yeni matematik hesabı: ''6'ya dikkat ediniz, ters çevirince 9 çıkar''