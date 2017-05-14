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  3. 14 Mayıs 2017 11:15

Bir annenin feryadı...

Bartın’da yaşayan Erdal ve Temrin Acar’ın 8 yaşındaki kızları, 1 yıl içinde tedavi edilmezse görme yetisini kaybedecek. Bankalara ve esnaflara borçlanan aile, kızlarının tedavisi için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

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Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
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33 kadın annelik heyecanını 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında anlattı
33 kadın annelik heyecanını 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında anlattı
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Cenazeler İzmire geldi
Cenazeler İzmire geldi
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Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü
Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü
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Düğünde maganda dehşeti
Düğünde maganda dehşeti
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Mert Efenin kedi sevgisi kaybolmasına neden oldu
Mert Efenin kedi sevgisi kaybolmasına neden oldu