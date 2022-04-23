Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı Bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 14:55 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir aylık ömrü olan ters laleler çiçek açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263e9410bb7c27d156e8827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM 23 Nisan özel oturumuna damga vuran anlar Bakan Karaismailoğlu'ndan çok konuşulacak ''beyin göçü'' açıklaması İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği