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  4. Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren bir kişi daha sonra aynı silahla intihar etti.

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