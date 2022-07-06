Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren bir kişi daha sonra aynı silahla intihar etti.

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