Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 08:30 Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren bir kişi daha sonra aynı silahla intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c51df4e28d8012eb44bf33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası