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  3. 20 Nisan 2017 10:20

Bir babanın acı feryadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Yusuf Kalem, doğduğundan beri beyninde tümör bulunan ve İzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 2 buçuk yaşındaki kızı Gülçiçek için uzanacak yardım eli bekliyor.

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