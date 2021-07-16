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  4. Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum

Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken bir babanın feryadı yürekleri dağladı.

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