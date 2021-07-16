Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken bir babanın feryadı yürekleri dağladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f1dd1f236e7840f04d73c3" allowfullscreen></iframe>