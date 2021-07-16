Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 22:25 Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken bir babanın feryadı yürekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f1dd1f236e7840f04d73c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren görüntüler: Alevlerin arasında kaldılar Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti! Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti