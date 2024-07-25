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  4. Bir baraj gölü daha kuruma noktasına geldi; balık ölümleri başladı

Bir baraj gölü daha kuruma noktasına geldi; balık ölümleri başladı

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Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi. Ortasındaki adaya kıyıdan yol açılan gölde, balık ölümleri de görülmeye başlandı.

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