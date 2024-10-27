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  4. Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: Doktor eşini katletti

Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: Doktor eşini katletti

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Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldürdü.

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