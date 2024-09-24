Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü

Manisa'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi eşyalarını almak için gittiği evde tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

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