Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü 24 Eylül 2024 Salı Saat: 07:25 Manisa'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi eşyalarını almak için gittiği evde tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f23f55f51ce1323102c7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığında heyecanlandıran keşif Sınır ötesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Kan donduran iddia: ''Boşandığı eşi bıçak zoruyla tecavüz etti'' Turizm başkentimizdeki konut sektöründe beklenen oldu: Yabancılar kaçtı