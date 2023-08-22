Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 09:02 Güncelleme: 22 Ağustos 2023 Salı 09:02 Antalya’da boşanma aşamasındaki bir kadın, 5 yıllık eşi tarafından çalıştığı iş yerinde katledildi. Eşinden kaçıp iş yerinin deposuna sığınan kadın öldürülmekten kurtulamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e44f863f24fa1e4e707183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sokak ortası cinayeti daha! Korkunç cinayet kamerada Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada 14 yaşında dedesini öldürdü, savunması şoke etti Marmara Adası'nda yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi 50 bin Euro'luk heykelin başı çalındı 30 yaşındaki işsiz genç kendini yakmaya kalkıştı Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve bir ev boşaltıldı Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı Yolcu otobüsü alev topuna döndü