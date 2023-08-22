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Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha

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Antalya’da boşanma aşamasındaki bir kadın, 5 yıllık eşi tarafından çalıştığı iş yerinde katledildi. Eşinden kaçıp iş yerinin deposuna sığınan kadın öldürülmekten kurtulamadı.

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