Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:56 Kadına şiddetin bu seferki adresi Sakarya'ydı... Boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında çocuklarının gözü önünde darp edip, "senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e2ce07e0f8211df04bec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı'' Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza Çanakkale'nin en lezzetlisinde hasat başladı: Tadını Ruslar bizden iyi biliyor Köprüde selfie çekerken denize düştü Amerika'ya taşınan Erdem Baş yeni işiyle herkesi şaşırttı Bu Osmanlı antikaları çöpten çıktı... Paha biçilemiyor