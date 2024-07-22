Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

Kadına şiddetin bu seferki adresi Sakarya'ydı... Boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında çocuklarının gözü önünde darp edip, "senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı.

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