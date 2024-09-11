Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:31 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 08:31 Ordu’nun Korgan ilçesinde bir kadın, 2 yaşındaki torununu balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı. Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e12b165617a70e500e1573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi Otomobilin bagajından balık istifi kaçaklar çıktı