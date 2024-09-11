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  4. Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

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Ordu’nun Korgan ilçesinde bir kadın, 2 yaşındaki torununu balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı. Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.

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