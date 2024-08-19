Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir çöp ev vakası daha: Tam 25 yılın çöpü çıktı Bir çöp ev vakası daha: Tam 25 yılın çöpü çıktı 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:56 İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir çift, 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirmiş. Belediye yetkilileri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden 10 kamyon çöp çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c316e1852c7757160829f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı