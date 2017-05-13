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  3. 13 Mayıs 2017 10:45

Bir dakikada kamyon çaldı

Kayseri’de 2 otobüs ve 8 kamyon çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın kamyonu bir dakikada çalması şaşırttı.

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