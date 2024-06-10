Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, tatil için gittiği Karadağ'da denizden çıktığı anlara dair yaptığı bir deri bir kemik paylaşımlarıyla olay oldu.

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