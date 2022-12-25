Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 14:15 CHP kulislerini hareketlendiren istifa. Bir dönem, “Kemal istifa” sloganı attıran CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı milletvekili olmak için istifa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a830ca05a2382a15388133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!'' İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı Mekke sele teslim! Kabe böyle korunuyor