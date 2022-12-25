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Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti

CHP kulislerini hareketlendiren istifa. Bir dönem, “Kemal istifa” sloganı attıran CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı milletvekili olmak için istifa etti.

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