Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir ''engelli raporu'' çetesi daha çökertildi Bir ''engelli raporu'' çetesi daha çökertildi 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:00 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 Salı 10:00 Sivas'ta sahte engelli raporu düzenlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66430c2a0204ffc50508fdb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı'' Hatay’da oluşan hortum kamerada Mayıs ayının ortasında kar esareti Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti İki organize suç örgütü daha çökertildi Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu