  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan...

Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin dün Cumhurbaşkanlığı'ndaki "doğumgünü kutlamasını" yorumlayan gazeteci Barış Yarkadaş, 2 liderin seçimlerin 9 Nisan'da yapılması için anlaştığını iddia etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi
İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz
Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise...
AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler
Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu
Profesör canlı yayında diplomasını yırttı
Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi
Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı
THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi