Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin dün Cumhurbaşkanlığı'ndaki "doğumgünü kutlamasını" yorumlayan gazeteci Barış Yarkadaş, 2 liderin seçimlerin 9 Nisan'da yapılması için anlaştığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ae81fe0739e81610122b67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi