Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin dün Cumhurbaşkanlığı'ndaki "doğumgünü kutlamasını" yorumlayan gazeteci Barış Yarkadaş, 2 liderin seçimlerin 9 Nisan'da yapılması için anlaştığını iddia etti.

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