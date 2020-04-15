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İSTANBUL'DA 5 BİN 575 ADET HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ
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  3. 15 Nisan 2020 13:45

Bir esnafın isyanı: ''Rezilliğinizi herkes görsün artık, hepsi yalan!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ’’Kimsenin elektriği kesilmeyecek’’ açıklamasına rağmen, Adana’da elektrik borcu olan bir kıraathanenin elektriği kesildi.

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CHP'den Erdoğan'a ''mitomani hastalığı'' polemiğinde videolu yanıt
CHP'den Erdoğan'a ''mitomani hastalığı'' polemiğinde videolu yanıt
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Haliç'te yunus sürprizi!
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Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde koronavirüs alarmı
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Koronavirüsten korunurken bu hatayı yapmayın! ''Ölüme kadar götürebilir''
Koronavirüsten korunurken bu hatayı yapmayın! ''Ölüme kadar götürebilir''
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Bilim Kurulu üyelerinden sosyal medya isyanı
Bilim Kurulu üyelerinden sosyal medya isyanı
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Sancaktepe Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
Sancaktepe Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor
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