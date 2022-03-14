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  4. Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı

Bir faciadan döndük! Okul servisi alev alev yandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servisi bilinmeyen çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

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