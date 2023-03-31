Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü 31 Mart 2023 Cuma Saat: 08:00 Güncelleme: 31 Mart 2023 Cuma 08:00 Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642668e4cc252e3b0d35c803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Tapınakta facia! 35 kişi öldü YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi ''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada ABD'den getirilen 12 tarihi eser burada sergilenecek Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı