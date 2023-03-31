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  4. Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü

Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü

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Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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