Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 17:45 Güncelleme: 07 Aralık 2023 Perşembe 17:45 Sosyal medyada bir fenomen daha ''müstehcenlik'' suçlamasıyla gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571da99bdb43db98e03a0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından Ekmek Almaya Öyle Bir Kıyafetle Gitti ki... Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı İstanbul'da büyük yangın Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu