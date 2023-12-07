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  4. Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı

Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı

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Sosyal medyada bir fenomen daha ''müstehcenlik'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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