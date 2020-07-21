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  3. 21 Temmuz 2020 11:00

''Bir FETÖ gitti bin FETÖ geldi'' iddiası tartışma yarattı

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir canlı yayında Prof. Dr. Ali Köse'nin 'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geldi' sözlerine tepki gösterdi.

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