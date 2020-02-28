SON DAKİKA
ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Şubat 2020 00:35

Bir flaş gelişme daha; Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı!

İdlib'de 9 askerimizin şehit düştüğü alçak saldırının ardından Diyarbakır'da hareketli bir gece yaşanıyor. Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru uçtu.

Video Galeri
İdlib'de 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
İdlib'de 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Acı haber geldi: İdlib'teki şehit sayısı 22'ye yükseldi!
Acı haber geldi: İdlib'teki şehit sayısı 22'ye yükseldi!
Video Galeri
Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
Video Galeri
Rejim askerleri böyle vuruldu
Rejim askerleri böyle vuruldu
Video Galeri
Canlı yayında şok iddia: İdlib'de 20'nin üzerinde şehidimiz var!
Canlı yayında şok iddia: İdlib'de 20'nin üzerinde şehidimiz var!
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecek''
Kılıçdaroğlu: ''Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecek''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM