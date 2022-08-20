Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti 20 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 14:35 Gaziantep'te öğleden önce meydana gelen feci kaza tüm Türkiye'yi sarsarken canlı yayında yürek yakan bir olay meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6300c6fd5029fb2f2a3407a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu Banka hesabına para yağınca ne yapacağını şaşırdı! Yüzde 300 zam isteyen ev sahibinin oyunu pes dedirtti İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı AK Parti'nin kalesinde, AK Parti'ye büyük protesto! AK Partili Ünal şoke oldu Kaçak sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'ni ateşe verdi İçişleri Bakanlığı'nın yalanladığı Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı Soylu doğruladı Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı!