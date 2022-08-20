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  4. Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti

Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti

Gaziantep'te öğleden önce meydana gelen feci kaza tüm Türkiye'yi sarsarken canlı yayında yürek yakan bir olay meydana geldi.

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