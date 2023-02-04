Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı''

Habertürk'ün canlı yayınlarına damgasını vuran "gizemli ses" yine duyuldu. Canlı olarak yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında yine gaz çıkarma sesine benzer bir ses duyuldu.

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