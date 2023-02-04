Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı'' Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı'' 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:30 Habertürk'ün canlı yayınlarına damgasını vuran "gizemli ses" yine duyuldu. Canlı olarak yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında yine gaz çıkarma sesine benzer bir ses duyuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de098c23e4514d1f56b803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu! Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek