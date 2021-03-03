Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti

İstanbul'da bir gün içerisinde 6 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu saldırgan yakalandı. Şüphelinin ifadesinde ''Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim'' dediği öğrenildi.

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