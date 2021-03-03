Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:56 İstanbul'da bir gün içerisinde 6 kişiyi bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu saldırgan yakalandı. Şüphelinin ifadesinde ''Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim'' dediği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fa3a1e9465c1bc0115b5b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı