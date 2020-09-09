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  3. 09 Eylül 2020 16:30

Bir günde yazdan kışa döndü (Kutup girdabı nasıl oluşur-)

Video Galeri
Başak Demirataş o sorunun cevabını HALK TV'de verdi
Başak Demirataş o sorunun cevabını HALK TV'de verdi
Video Galeri
23 yaşındaki genç kız kabusu yaşadı
23 yaşındaki genç kız kabusu yaşadı
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Parkta dehşet! 11 yaşındaki çocuğu dakikalarca dövdü!
Parkta dehşet! 11 yaşındaki çocuğu dakikalarca dövdü!
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Zeynep'in katilleri televizyona bile çıkmış!
Zeynep'in katilleri televizyona bile çıkmış!
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MasterChef'te olay var! Mehmet şef yarışmacıyı ağlattı
MasterChef'te olay var! Mehmet şef yarışmacıyı ağlattı
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İstanbul'da özel halk otobüsü alev topuna döndü
İstanbul'da özel halk otobüsü alev topuna döndü
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